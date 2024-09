Polizei gibt Update zu abgestürzter Artistin: „Kein Hinweis auf Fremdverschulden“

Vertrauen und Verlass: Die Artistin Amalia Avanesian mit ihrem Partner Yevhen Abakumov am Donnerstag in Burghausen, beim Auftritt zwei Tage vor dem Unfall in der Manege. − Foto: Resch

Auch vier Tage nach ihrem Unfall in der Circus-Krone-Manege in Burghausen gab es gestern „keinen neuen Kenntnisstand“ zu den Genesungsaussichten der Artistin Amalia Avanesian (29). Die Ukrainerin war am Samstag bei einer Luftakrobatiknummer sechs Meter in die Tiefe gestürzt.









Nach der Erstversorgung im Zirkusrund kam sie ins Klinikum nach Traunstein. Dort sei sie „in den Tiefschlaf gelegt worden“, sagte am Mittwoch Peter Spiegelsberger, Leiter der Polizeiinspektion Burghausen, auf Nachfrage der Mediengruppe Bayern; diese Inspektion ermittelt in dem Unglücksfall.



Die Beamten hatten Zuschauer gebeten, Videos zur Verfügung zu stellen, auf denen der Auftritt und der Sturz zu sehen sind. Diesem Wunsch seien viele Bürger nachgekommen – wenngleich sie den Vorgaben des Zirkus zuvor nicht entsprochen hatten, denn eigentlich ist Filmen während der Vorstellungen untersagt.



Die Ermittlungen laufen weiter, sagt Spiegelsberger. Nach derzeitigem Stand gebe es „keinen Hinweis auf Fremdverschulden“.

− ecs