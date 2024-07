Polizei: Frau von mutmaßlichem Brandstifter wohl verbrannt

Großeinsatz der Polizei in Altdorf bei Nürnberg - Die vermisste Frau eines Brandstifters aus Altdorf könnte ebenfalls verbrannt sein. (Archivfoto) - Foto: Pia Bayer/dpa

Von der Frau des mutmaßlichen Brandstifters fehlt nach dem Brand in Altdorf bei Nürnberg weiter jede Spur. Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass sie auch nicht mehr gefunden werden könnte.

Nach dem aufsehenerregenden Fund einer verkohlten Männerleiche in einem abgebrannten Gartenhaus geht die Polizei inzwischen davon aus, dass auch die Ehefrau verbrannt ist. Die Ermittler gingen inzwischen nicht mehr davon aus, die Frau außerhalb des völlig abgebrannten Gartenhauses in Altdorf bei Nürnberg zu finden, in dem das Ehepaar gelebt hatte. Ob Überreste der Leiche noch geborgen werden können, sei derzeit unklar. Möglich erscheine, dass die Frau vor dem Brand verstorben ist.

Die stark verkohlte Leiche des 88-jährigen Mannes war vor knapp zwei Wochen auf dem Grundstück gefunden worden. Zuvor hatte der Mann das Anwesen offenbar in Brand gesteckt und anschließend noch herbeigeeilte Polizisten mit einer Schusswaffe bedroht. Die genauen Umstände für das Geschehen sind noch nicht geklärt.

