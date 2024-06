Polizei findet mehrere Hunderttausend Euro in Auto

Mehrere Hunderttausend Euro Bargeld hat die Grenzpolizei in einem Auto im oberpfälzischen Landkreis Neustadt an der Waldnaab entdeckt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fanden Fahnder das Geld am Dienstag bei einer Kontrolle nahe Leuchtenberg im Kofferraum des Wagens. Die Beamten stellten einen sechsstelligen Betrag Geld sicher. Der 47-jährige Fahrer des Wagens sei nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen worden. Die Kriminalpolizei ermittle nun, wo das Geld herkam.

© dpa-infocom, dpa:240619-99-456262/3