Polizei findet in Fahrzeug 80.000 Euro

Bei der Kontrolle des Autos eines 24-Jährigen in Niederbayern haben Beamte Bargeld in Höhe von über 80.000 Euro gefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Geldwäsche, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Demnach kontrollierten Schleierfahnder ein Auto aus dem Raum Frankfurt, das auf der Autobahn 3 unterwegs war und fanden darin in verschiedenen Verstecken eine größere Menge Bargeld. Gegen den 24-jährigen Fahrer wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche eingeleitet. Er wurde dem Amtsgericht vorgeführt und in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

