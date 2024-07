Polizei findet Frauenleiche - Ehemann nahm sich das Leben

Polizisten wollen eine junge Frau über den Tod ihres Mannes informieren - und machen eine schreckliche Entdeckung.

Die Polizei hat in einer Wohnung im Landsberg am Lech die Leiche einer 34 Jahre alten Frau gefunden, die mutmaßlich von ihrem Mann erstochen wurde. Nach bisherigen Ermittlungen nahm sich der Täter auf einer Baustelle im Nachbarlandkreis Weilheim-Schongau das Leben, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt mitteilte.

Die Eheleute lebten getrennt, die Beamten fuhren am Dienstag zur Wohnung der Frau, um sie über den Tod ihres Mannes zu informieren - und fanden stattdessen die Leiche. Die Ergebnisse der Spurensicherung und der gerichtsmedizinischen Untersuchung lassen laut Polizei darauf schließen, dass der mutmaßliche Täter (32) seine Frau am Dienstagmorgen tötete. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, da Staatsanwaltschaft Augsburg und Polizei die Hintergründe aufklären wollen.

