Polizei findet Drogen und Messer bei Trio in Fernzug

Polizei - Ein Einsatzwagen der Polizei fährt durch eine Stadt. - Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild

Bei drei Männern in einem Zug in Niederbayern hat die Polizei Messer und Drogen gefunden - darunter auch fünf Ecstasy-Tabletten der Variante «Blue Punisher». Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren die drei Männer am Donnerstag in einem Fernzug von Passau in Richtung Wien unterwegs, als sie kontrolliert wurden.

Die Beamten stellten den Angaben nach bei den 18 und 19 Jahre alten Männern zwei Messer sowie unter anderem Marihuana, mehrere LSD-Trips und kleine Mengen an Kokain sicher. Gegen die drei Männer wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz ermittelt.

