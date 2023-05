Polizei findet bei Kontrolle totes Reh im Kofferraum

Polizei - Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. - Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Ein totes Reh im Kofferraum haben Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in Unterfranken entdeckt. Nach Polizeiangaben kontrollierten die Beamten in der Nacht zum Samstag einen 37-Jährigen in der Nähe der Autobahn 70 bei Gorchsheim (Kreis Schweinfurt), weil sie ihn verdächtigt hatten, Alkohol getrunken zu haben. Dieser Verdacht bestätigte sich zwar nicht, allerdings stellten die Polizisten fest, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Seine Inhaftierung wendete der 37-Jährige durch Zahlen einer Geldstrafe von etwa 350 Euro ab.

Bei der Kontrolle des Autos fanden die Polizisten dann ein totes Reh in seinem Kofferraum. Der 37-Jährige gab an, zuvor einen Wildunfall gehabt zu haben. Diesen habe er jedoch nicht der Polizei gemeldet - stattdessen habe er das Reh mitgenommen, um es zu verwerten.

Der 37-Jährige wurde wegen Jagdwilderei und einer Ordnungswidrigkeit nach dem bayerischen Jagdgesetz angezeigt. Das tote Reh wurde vor Ort an den zuständigen Jagdpächter übergeben. Jagdwilderei kann mit bis zu drei Jahren Haft oder einer Geldstrafe bestraft werden, in besonders schweren Fällen sogar noch härter.

