Polizei findet 60.000 Euro in Auto: zwei Verdächtige

Bundespolizisten haben in Niederbayern zwei Männer wegen des Verdachts der Geldwäsche vorläufig festgenommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden am Donnerstag in Ruhstorf an der Rott (Landkreis Passau) bei der Kontrolle des Wagens in einem Versteck etwa 60.000 Euro Bargeld gefunden. Die beiden 25-jährigen Insassen hätten keine plausiblen Aussagen zur Herkunft des Geldes machen können. Sie wurden nach Aufnahme der Personalien wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei Passau ermittelt.

