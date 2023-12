Polizei fängt per Haftbefehl gesuchten Mann im Schlaf

Die Rosenheimer Polizei hat einen per Haftbefehl gesuchten Mann quasi im Schlaf gefasst. Der 42-Jährige hatte sich in der Nacht im Vorraum einer Bank schlafen gelegt, wie die Polizeiinspektion Rosenheim am Freitag meldete.

Die herbeigerufenen Beamten weckten den Mann und stellten anschließend bei der Kontrolle der Personalien fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Unterschlagung vorlag. Sie nahmen ihn mit auf die Inspektion, wo der Mann dann den Rest der Nacht verbrachte. Nun werde die Justiz über das weitere Vorgehen entscheiden, hieß es in der Mitteilung.

