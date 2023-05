Polizei fährt zu Brand - Mopedfahrer (17) kollidiert mit Streifenwagen

−Symbolbild: David Inderlied/dpa

Ein 17-jähriger Mopedfahrer ist am Montagabend in Holzkirchen (Landkreis Miesbach) mit einem Polizeiauto kollidiert, das auf dem Weg zu einem Brandeinsatz war.









In den frühen Abendstunden sei in einer Küche in Holzkirchen Essen angebrannt, was zu einer Rauchentwicklung führte. Feuerwehr und Polizei rückten aus. Bei der Anfahrt Blaulicht zum Einsatzort kam es schließlich zur Kollision zwischen einem Moped und einem Streifenwagen der Polizei Holzkirchen.





17-Jähriger bricht sich das Bein





Laut Polizei bog der Streifenwagen von der Carl-Weinberger-Straße in die Rosenheimer Straße ab, als ein 17-jähriger Otterfinger ortseinwärts fahrend mit seinem Moped in das Polizeiauto prallte. Dabei habe er sich einen Beinbruch zugezogen. Die beiden Beamten blieben äußerlich unversehrt, sodass der Rettungsdienst nur den Otterfinger versorgen musste.



Das Moped erlitt wirtschaftlichen Totalschaden. Auch der Streifenwagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Verkehrsunfall wurde durch die Autobahnpolizeistation Holzkirchen aufgenommen.

− cav