Polizei erschießt flüchtiges Rind auf Kulmbacher Bahngleis

Die Kulmbacher Polizei hat ein Rind auf der Flucht vor der Schlachtung erschossen. Das Tier sollte am Donnerstag zum Schlachthof transportiert werden und entlief beim Entladen, wie die Polizeiinspektion Kulmbach am Freitag mitteilte. Das Tier überquerte anschließend Bahngleise und blieb auf einem Nebengleis stehen. Die Polizei sperrte während des Einsatzes mehrere Straßen in der Umgebung ab. Nach der Tötung des Rinds bargen Mitarbeiter des Schlachthofs den Kadaver.

