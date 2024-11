Polizei ermittelt wegen Nadel in Halloween-Süßigkeit

Zu Halloween sammelten Kinder Süßigkeiten an Haustüren überall in Deutschland. Im oberbayerischen Kirchseeon fand eine Mutter nun Schockierendes.

Nach dem Fund einer Metallnadel in einem Halloween-Schokoriegel in Kirchseeon (Landkreis Ebersberg) ermittelt die Polizei wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Die Mutter eines vierjährigen Jungen hatte die Polizei alarmiert. Beim Halbieren des Riegels hatte sie die Nadel in der Süßigkeit entdeckt, die ihr Sohn an Halloween in Kirchseeon gesammelt hatte.

„Aufgrund der Gesamtumstände muss zunächst davon ausgegangen werden, dass der Gegenstand absichtlich in den Riegel eingebracht wurde“, teilte die Polizei mit. Auch die Möglichkeit, dass es sich um einen Produktionsfehler handeln könnte, werde überprüft.

Wo genau der kleine Junge den Schokoriegel bekommen hat, war nach Polizeiangaben zunächst nicht klar. Die Polizei bittet Eltern von Kindern, die an Halloween in Kirchseeon unterwegs waren, die Süßigkeiten zu überprüfen, ob sie originalverpackt sind.

Der Riegel mit der Metallnadel wurde sichergestellt und sollte auf Spuren untersucht werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung.

© dpa-infocom, dpa:241104-930-278942/1