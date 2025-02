Polizei entdeckt zu viele Cannabis-Pflanzen bei 26-Jährigem

Eine Mutter und ein Sohn streiten in Niederbayern. Die Polizei schlichtet in der Wohnung und macht eine Entdeckung.

Wegen eines familiären Streits haben Polizisten in einer Wohnung zu viele Cannabis-Pflanzen eines Mannes entdeckt. Die Mutter des 26-Jährigen hatte wegen der Auseinandersetzung den Notruf gewählt, wie die Polizei mitteilte.

In der Wohnung in Simbach am Inn (Landkreis Rottal-Inn), in der Mutter und Sohn gemeinsam lebten, hätten die Beamten am Freitag im Zimmer des 26-Jährigen einen starken Marihuana-Geruch bemerkt. Statt der drei erlaubten Pflanzen habe der Mann vier Cannabis-Pflanzen gezüchtet, sagte ein Polizeisprecher.

Gegen ihn werde wegen Körperverletzung und wegen des Besitzes von mehr als drei Cannabis-Pflanzen ermittelt.

