Polizei entdeckt Cannabis-Schmuggler an Grenze

Cannabis - Ein Mann dreht sich einen Joint. - Foto: Fabian Sommer/dpa/Illustration

Ein Taxifahrer und sein Fahrgast sind an der Grenze in Freilassing mit verbotenen Waffen und Drogen erwischt worden. Bei einer Kontrolle fanden Bundespolizisten im Handschuhfach des aus Österreich kommenden Taxis einen Schlagring und ein Reizstoffsprühgerät ohne Prüfzeichen. Der Taxifahrer müsse sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten, teilte die Bundespolizeiinspektion Freilassing am Mittwoch mit.

Der Fahrgast, ein 20 Jahre alter Österreicher, hatte demnach keinen gültigen Ausweis dabei, sondern nur ein Handyfoto seines Reisepasses. In seiner Sporttasche entdeckten die Polizisten sieben Pakete Marihuana mit einem Gesamtgewicht von rund 1,5 Kilogramm. Die Beamten nahmen den Mann fest. Er ist mittlerweile in Untersuchungshaft, wie ein Sprecher des Zollfahndungsamtes München sagte.

