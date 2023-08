Polizei bringt gestrandete Reisende ins Hotel

Polizei - Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. - Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Eine Panne auf der Autobahn 3 in der Nacht zum Dienstag hat sieben Personen in eine missliche Lage gebracht - die Polizei war zur Stelle und half ihnen mit einer ungewöhnlichen Aktion aus der Klemme. Mit mehreren Streifenwagen wurden die in der Oberpfalz gestrandeten Menschen in ein Hotel gefahren, wie die Verkehrspolizeiinspektion Regensburg berichtete.

Der Kleinbus der sieben Leute hatte demnach auf Höhe der Anschlussstelle Wörth an der Donau einen technischen Defekt an der Hinterachse und kam zum Stillstand. Da es zu dieser Tageszeit schwierig gewesen sei, ein Taxi oder einen Bus zu finden, hätten sich die Beamten dazu entschieden, die Reisenden selbst in Sicherheit zu bringen. Mit weiteren Streifenwagen wurden sie in ein nahegelegenes Hotel gebracht.

© dpa-infocom, dpa:230808-99-762126/2