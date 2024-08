Polizei bringt ausgebüxte Alpakas zurück

Alpakas in Hessen - Alpakas auf Freilauf: In Oberfranken büxen zwei Tiere aus und laufen durch die Gegend. (Symbolbild) - Foto: Helmut Fricke/dpa

Die Polizei wird wegen zwei entlaufener Alpakas gerufen. Anfangs gestaltet es sich als schwierig, die Tiere einzufangen - mit einem Trick klappt es dann aber am Ende doch.

Polizeibeamte haben in Konradsreuth (Landkreis Hof) zwei ausgebüxte Alpakas eingefangen und heil wieder nach Hause gebracht. Ein Verkehrsteilnehmer habe die beiden Tiere am Straßenrand gesehen und den Beamten gemeldet, teilte die Polizei mit. Die Alpakas seien wohl zuvor aus ihrem Gehege in der Nähe ausgebrochen. Als die Polizisten zusammen mit beiden Besitzern eintrafen, seien die Tiere erst in einen Wald geflüchtet, dann aber wieder zurückgekommen. Mit Futter als Lockmittel sei es gelungen, die Tiere unversehrt einzufangen.

