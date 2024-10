Polizei beschützt gebärende Kuh

Symbolbild Polizeiauto - Zu einem besonderen Einsatz rücken Polizisten am Samstagabend aus. (Symbolbild) - Foto: Marijan Murat/dpa

In Schwaben wird die Polizei wegen einer freilaufenden Kuh nahe einer Straße gerufen. Als die Polizisten eintreffen, staunen sie nicht schlecht - und beginnen prompt mit den Absicherungsmaßnahmen.

Polizisten haben eine Kuh bei der Geburt nahe einer Straße im bayerischen Sigmarszell im Landkreis Lindau (Bodensee) beschützt. Die Einsatzkräfte sicherten den Ort ab, damit das Tier während der Geburt nicht auf die Straße lief, wie es in einer Mitteilung hieß.

Die Polizei war demnach am Samstagmorgen wegen einer freilaufenden Kuh gerufen worden, die sich am Waldrand direkt neben der Bundesstraße 308 befand. Als die Polizisten eintrafen, war die Mutterkuh gerade dabei, ein Kalb zu gebären. Als das Kalb laut Polizei „glücklich und zufrieden das Licht der Erde erblickt hatte“, kam der Landwirt hinzu und nahm Mutter und Kalb in seine Obhut.

© dpa-infocom, dpa:241027-930-271778/1