Polizei: Angreifer zum Niederlegen der Waffe aufgefordert

Nach Schüssen mit einem Toten in München - Die Polizei ist am Israelischen Generalkonsulat weiter im Einsatz. - Foto: Matthias Balk/dpa

Die Polizei hat in München einen 18 Jahre alten Mann niedergeschossen, der das Feuer auf die Polizei eröffnet hatte. Einer Aufforderung kam er laut Polizei nicht nach.

Der von der Polizei in München niedergeschossene Angreifer ist von der Polizei vor dem tödlichen Schusswechsel zum Niederlegen seiner Waffe aufgefordert worden. Das sagte Polizei-Einsatzleiter Christian Huber am Tag nach der Tat in München. Zuvor hatte der Angreifer bereits Schüsse auf die NS-Dokuzentrum in München sowie auf das Israelische Generalkonsulat abgegeben. Der 18-Jährige habe sich auch Zutritt zu mindestens zwei Gebäuden verschafft. Der mit einer historischen Schweizer Armeewaffe bewaffnete Mann sei bereits beim Aussteigen aus seinem Fahrzeug von einer Polizeistreife gesehen worden.

© dpa-infocom, dpa:240906-930-225149/1