Polizei: Acht Kühe durch Blitzeinschlag auf Weide gestorben

Blaulicht - Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. - Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

In Niederbayern sind Polizeiangaben zufolge acht Kühe durch einen Blitzeinschlag getötet worden. Der Blitz sei bei Viechtach (Landkreis Regen) auf einer Weide in einen Baum eingeschlagen und habe ihn zweigeteilt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Tiere hätten bei dem Unwetter am Mittwochnachmittag vermutlich unter diesem Baum Schutz gesucht.

Die feuchte Wiese habe den Blitz in einem Umkreis von fünf bis zehn Metern im Boden weitergeleitet und die umstehenden Kühe getötet. Der Schaden für den Landwirt liege im unteren fünfstelligen Bereich.

© dpa-infocom, dpa:230706-99-305214/2