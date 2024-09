Politischer Frühschoppen auf dem Gillamoos: Das sind die Redner am Montag

Großaufmarsch der Politiker beim Politischen Frühschoppen am Gillamoos-Montag – am Tag nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Damit ist auf und rund um den Festplatz des Jahrmarkts in Abensberg (Landkreis Kelheim) eines der Hauptthema gesetzt. Wer spricht wo? Ein Überblick:



CSU: Im Hofbräu-Zelt gibt‘s ab 10 Uhr Unions-Ministerpräsidenten im Doppelpack. Am Start: CSU-Chef Markus Söder und der hessische Regierungschef Boris Rhein.



Freie Wähler: Hubert Aiwanger, Parteichef und stellvertretender bayerischer Ministerpräsident, tritt um 10 Uhr in Kuchlbauers Weißbier-Stadl ans Mikrofon. Auch der Landshuter Landrat Peter Dreier steht auf der Rednerliste.



Grüne: Die Grünen setzten auf ein Trio aus dem Bundespolitiker Anton Hofreiter, der bayerischen Parteichefin Eva Lettenbauer und dem stellvertretenden Landtagsfraktionschef Johannes Becher. Beginn um 10.20 Uhr im Weinzelt.



SPD: Bei den Sozialdemokraten ist ab 10 Uhr im Härteis-Zelt der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer zu hören – zudem noch die bayerischen Landeschef Ronja Endres



AfD: Im Schlossgarten unweit des Gillamoos beginnt um 10 Uhr der Frühschoppen der AfD. Redner sind das frühere österreichische Nationalratsmitglied Gerald Grosz, der bayerische Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Stephan Protschka sowie Landtagsfraktionschef Katrin Ebner-Steiner.



FDP: Bei den Liberalen tritt Bundestagsfraktionschef Christian Dürr ans Rednerpult. Flankiert wird er vom bayerischen Landeschef Martin Hagen. Beginn ist um 10 Uhr im Gillamoosicci-Zelt.



ÖDP: Etwas abseits der Festwiese, in Stanxxs Aumühl Stub‘n, schlägt die ÖDP ihr Gillamoos-Quartier auf. Ab 10 Uhr spricht dort Landeschefin Agnes Becker.



Bayernpartei: Landesvorsitzender Florian Weber ist ab 11 Uhr im Abensberger Gasthof Jungbräu zu hören.



Und dann noch:



Kabarett: Im Ottenbräu-Zelt arbeitet sich ab 10.30 Uhr Kabarettist Wolfgang Krebs an der aktuellen Politik und den Politikern in den übrigen Festzelten und Veranstaltungsorten ab.