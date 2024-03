Politische Diskussion eskaliert: 19-Jähriger zückt Messer

Bei einem Streit mit einem 18-Jährigen hat ein 19-Jähriger in München ein Messer gezogen. Der 18-Jährige war am Dienstagabend mit Freunden in einer Parkanlage, als der 19-Jährige dazu kam und ein Streit zwischen den beiden entbrannte, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Hintergrund für den Streit war, dass die beiden sich vorwarfen, dem linken beziehungsweise rechten politischen Spektrum zuzugehören.

Der Streit entwickelte sich laut Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 19-Jährige den 18-Jährigen mit einem Messer bedrohte. Der Jüngere flüchtete daraufhin und rief den Notruf. Bei der Fahndung nach dem 19-Jährigen konnten die Beamten ihm das Messer abnehmen. Er wurde auf eine Polizeiinspektion gebracht, durfte aber wieder gehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:240314-99-337259/3