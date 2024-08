Politiker fordern Aufklärung nach Flucht aus Kino

Etwa acht Stunden nach seiner Flucht hat die Polizei am Donnerstag gegen 23.30 Uhr einen verurteilten 24-jährigen Totschläger in Plattling (Lkr. Deggendorf) gefasst. Nun werden Rufe nach Konsequenzen laut.



Der an einer paranoiden Schizophrenie erkrankte Somalier nutzte einen Kinobesuch im Rahmen eines begleiteten Ausgangs, um dem Personal des Bezirksklinikums Mainkofen zu entwischen. Es handelte sich um den Mann, der 2021 einen 52-jährigen Obdachlosen in Regen mit über 100 Messerstichen tötete und enthauptete.





Hermann will Vorfall untersuchen lassen

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kündigte gegenüber der „Bild-Zeitung“ an, den Vorfall untersuchen zu lassen. Er wolle wissen, wieso das Bezirkskrankenhaus einen Kinobesuch dieses hochgefährlichen Mannes zugelassen hat. Der Psychiatrie-Patient saß in einem Saal mit Kindern und Familien, die die Animationskomödie „Ich – Einfach unverbesserlich 4“ sahen. Eine Aufklärung forderten auch Staatsminister Christian Bernreiter, Landrat Bernd Sibler und Plattlings zweiter Bürgermeister Franz Geisberger (alle CSU).



Der Bezirk Niederbayern erklärte gestern, dass der Patient ein kommunikatives Missverständnis der vier Begleitpersonen genutzt habe, um zu entkommen. Außerdem versprach er, die Abläufe zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

− chh