Polit-Auftritte bei Gillamoos-Fest

Gerade eben hat die Flugblatt-Affäre um Bayerns Regierungsvize Aiwanger für ein politisches Beben im Freistaat gesorgt, und in vier Wochen steht die Landtagswahl an. Angesichts dessen dürfte es beim politischen Gillamoos heiß hergehen.

Bei den traditionellen Politiker-Auftritten auf dem Gillamoos-Jahrmarkt im niederbayerischen Abensberg dürfte es an diesem Montag (09.00 Uhr) besonders hoch hergehen. Der verbal deftige Schlagabtausch steht nicht nur im Zeichen der Landtagswahl in gut einem Monat, sondern auch der Flugblatt-Affäre um den Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger. Am Sonntag hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigt, seinen Stellvertreter im Amt zu lassen.

CSU-Chef Söder tritt beim Gillamoos im Bierzelt mit Verstärkung aus Berlin an: Ihn begleitet der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz. Bei den Freien Wählern will sich Aiwanger den Auftritt trotz der Affäre nicht nehmen lassen. Die Bayern-SPD schickt ihren Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil ins Rennen. Bei den Grünen wird der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann erwartet. Für die FDP ist Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki angekündigt. Die AfD ist mit Parteichefin Alice Weidel vertreten.

Der Gillamoos ist ein Jahrmarkt mit Volksfestbetrieb, der immer Anfang September stattfindet. Die Veranstaltung im Landkreis Kelheim hat eine mehr als 700-jährige Tradition und ist gerade für die politischen Reden am letzten Festtag überregional bekannt.

