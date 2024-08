Polarlichter und Sternschnuppen: Das sind die schönsten Leserfotos

Der Aufstieg auf den Dreisesselberg am Dreiländereck im Landkreis Freyung-Grafenau lohnte sich. − Foto: Viol

Ob auf dem Berg, im Garten, oder im Urlaub am Meer. In der Nacht auf Dienstag beobachteten einige Leser aus der Region Sternschnuppen und Polarlichter. Sternschnuppen zu fotografieren funktioniert aufgrund der Geschwindigkeit nur in den seltensten Fällen. Dafür sind die Bilder der Polarlichter umso schöner.









Haben Sie gestern auch den Himmel beobachtet und vielleicht sogar fotografieren können? Dann schicken Sie uns doch Ihre Schnappschüsse an social-media@mgbayern.de.