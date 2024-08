Polarlichter und Sternschnuppen: Außergewöhnliche Himmelsspektakel über Bayern

Polarlichter am Montag um 23.10 Uhr in der Nähe von Sankt Englmar. − Foto: Wintermeier /zema

Derzeit flitzen die Perseiden über den bayerischen Nachthimmel. In der Nacht zum Dienstag, die als Höhepunkt des Sternschnuppen-Schauers galt, gab es ein zusätzliches Highlight: In vielen Teilen Bayerns erhellten violette Polarlichter den Nachthimmel.





Vor allem im Bayerischen Wald und in Nordbayern schimmerte der Himmel in der Nacht zum Dienstag in gelb-violett-pinken Farben. Vorausgesetzt, er wurde nicht von Gewitterwolken bedeckt. Denn auch einige Unwetter zogen in der Nacht über den Freistaat.



Junger Mann stürzt beim Sternschnuppen-Schauen ab

Wer freien Blick auf die Sterne hatte, konnte nicht nur die bunten Farben, sondern auch einen regelrechten Sternschnuppen-Schauer beobachten. Einem jungen Mann in Bad Staffelstein in Franken wurde das zum Verhängnis: Der 23-Jährige war mit einer Gruppe zum Beobachten der Sternschnuppen auf einen Berg geklettert. Weil er dort in der Dunkelheit ohne Taschenlampe umher stieg, übersah er eine Felsspalte und stürzte ca. fünf Meter tief, bis er in der Spalte steckenblieb. Mit einem Rettungsgurt und unter Einsatz der Drehleiter konnte der junge Mann nach etwa einer Stunde befreit werden.





Bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde

In ganz Bayern lockten die Perseiden die Himmelsgucker auf Berge und Aussichtsplateaus. War es doch die angekündigte Höhepunkt des mit Ende August andauernden Sternschnuppen-Schauers. Als schönster und reichster Strom des Jahres bescherten die Perseiden bis zu hundert Sternschnuppen pro Stunde.









Hier ein Beispiel, wie das Polarlicht im Norden zu sehen war:





Hier ein Beispiel, wie das Polarlicht im Norden zu sehen war:











Auch in der kommenden Nacht sollen die Sternschnuppen wieder über den Himmel flitzen. Ob Sie überall zu sehen sein werden, ist allerdings fraglich. Denn aufgrund der anhalten Hitze kann es lokal zu massiven Unwettern mit Hagel und Starkregen kommen. Die Temperaturen in Bayern steigen am Dienstag erneut auf über 30 Grad, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).





Erneute Hitzerwarnung am Dienstag

Am Dienstagvormittag scheint zunächst die Sonne, ehe ab Mittag die Gewitter aufziehen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 30 und 34 Grad. In den höhergelegenen Alpentälern liegen sie bei 28 Grad. Wie schon in den vergangenen Tagen hat der DWD erneut eine Hitzewarnung herausgegeben.



Der Mittwoch startet ebenfalls sonnig, die Unwettergefahr bleibt aber weiter hoch. Am Nachmittag und Abend soll es dann wieder stark gewittern. Die Temperaturen bleiben hoch bei Höchstwerten zwischen 27 Grad in den Alpen und 33 Grad ab der Donau.