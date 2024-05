Polarlichter: Naturspektakel auch in der Nacht zum Sonntag am Himmel zu sehen

Ein Bild von Polarlichtern über Waldkirchen (Landkreis Freyung-Grafenau) in der Nacht auf Samstag hat uns Stefan Bauernschuster geschickt. − Foto: Stefan Bauernschuster

In vielen verschiedenen Farben hat der Himmel in der Nacht auf Samstag über Bayern geleuchtet. Polarlichter waren zu sehen. Wer das Spektakel versäumt hat, hat in der Nacht auf Sonntag nochmals gute Chancen, das Schauspiel zu beobachten.









Grund für die Polarlichter über Bayern ist ein „extremer“ Sonnensturm. Aber auch die Bewölkung spielt eine Rolle. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf Facebook mitteilt, sind die Voraussetzungen auch in der Nacht auf Sonntag gut. Vor allem ab 2 Uhr soll es demnach über weiten Teilen Bayerns sternenklar sein. Auch vor 2 Uhr könnten man Glück haben und diese besondere Stimmung erleben.









Bilder der Polarlichter aus der Nacht auf Samstag sehen Sie in unserer Bildergalerie. Sollten Sie Bilder von Polarlichtern über Ihrer Region in der Nacht auf Sonntag machen, schicken Sie diese mit Angabe des Aufnahmeortes und des Fotografen an red.online@pnp.de.

− bli