Polarlichter gestern und heute? Leserfotos aus Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz

Diese Panorama-Aufnahme ist Hobby-Fotograf Stefan Plöchinger in Büchl/Neukirchen vorm Wald (Lkr. Passau) gelungen. Dort zu sehen: Das knallrote Farbenspiel und den Höherberg am unteren Bildrand links. Er schätzt, dass auch am Freitagnacht Polarlichter zu sehen sein werden.

Am Himmel geht des derzeit rund: Erst Perseiden-Schauer, dann Polarlichter. Auch gestern Nacht war es wieder soweit: Leser aus Oberbayern, Niederbayern und der Oberpfalz haben die Nordlichter über ihrer Heimat fotografiert. Was wird heute Nacht am Himmel zu sehen sein?









Warum das prächtige Farbenspiel derzeit in Bayern zu sehen ist, liegt an der größten Sonneneruption seit Dezember 2019. Gemessen wurde diese am Tag der Deutschen Einheit. Auch über eine Woche später sind die Auswirkungen in Form von roten, grünen, pinken und violetten Polarlichtern über dem Freistaat sichtbar.





Polarlichter mittels App vorhersagen





Besonders ärgerlich ist es, wenn die Nordlichter über Bayern verschlafen oder nicht erkannt werden. Wie viele Leser und Himmelsbeobachter berichteten, informierten sie sich per App, ob und wann Polarlichter am besten zu sehen sind. Auch Prognosen für die kommenden Nächte können einige Tools angeben.



Lesen Sie auch: An klaren Winterabenden das Nordlicht erleben





Das beschreibt der Kp-Wert





Kennzeichen dafür ist der Kp-Wert. Je höher der Wert, desto größer die Wahrscheinlichkeit, Polarlichter sehen zu können. Der Index lag in der Nacht auf Freitag laut dem Deutschen Geoforschungszentrum (GFZ) bei 8,667.



Sind heute Nacht Polarlichter zu sehen?



Sowohl das GFZ als auch die Polarlicht-App „Aurora“ prognostizieren einen Rückgang des Kp-Wertes. Das bedeutet: Polarlichter könnten schwerer mit dem bloßen Auge sichtbar sein. Doch zu Beginn der Woche hatten Leser das Himmelsspektakel bei einem Index von zirka 6 über die Linsen ihrer Handy- und Spiegelreflex-Kameras beobachten und fotografieren können.



Darunter auch Stefan Plöchinger aus dem Passauer Land. Der Hobby-Fotograf und Himmelsbeobachter hatte sich auch am Donnerstagabend erfolgreich auf die Lauer gelegt. Er schätzt, „dass es sich lohnen kann, am Freitag nach Sonnenuntergang den Blick in Richtung Norden verweilen zu lassen“.





Wetter in der Nacht: gute Bedingungen





Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert für die Nacht zum Samstag zumindest geringe Wolken am Himmel und nur gebietsweise Nebel. Da sollte also nichts die Sicht versperren.



Außerdem: Über die bunten Polarlichter hinaus könnte es in der kommenden Nacht spannend werden. Wissenschaftler errechneten, dass der „Jahrhundert-Komet“ „Tsuchinshan-ATLAS“ vom 7. bis 12. Oktober am besten über Bayern zu sehen sein wird.