Polarlichter färben Himmel über Teilen Bayerns bunt

Wer an Polarlichter denkt, denkt vermutlich an nordische Länder. In Teilen Bayerns war das Himmelsspektakel in der Nacht zu sehen. In der Nacht zum Sonntag soll der Himmel noch mal bunt werden.

Magenta, Türkis und Grün: Polarlichter haben in Teilen Bayerns den Himmel in der Nacht auf Samstag bunt gefärbt. Die Chancen auf das Lichtspektakel waren in der Nacht gut, die Sicht war größtenteils frei und der Himmel in weiten Teilen Bayerns klar, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte. Ursache für das Phänomen sind Sonnenstürme, die das Magnetfeld der Erde treffen.

Das Spektakel hatte den Himmel unter anderem am Kochelsee (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) und am Wagenbrüchsee (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) in schillernden Farben erstrahlen lassen. Wer das beeindruckende Schauspiel verpasst hat, wird voraussichtlich in der Nacht zum Sonntag noch mal die Gelegenheit dazu haben.

Die US-Wetterbehörde NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) hatte bereits am Freitag vor einem Sonnensturm der Stufe fünf gewarnt. Zuletzt wurde diese Stufe im Oktober 2003 erreicht.

