Pokalspiele angesetzt: FC Bayern am 30. Oktober in Mainz

DFB-Pokal - Der Kampf um den DFB-Pokal geht Ende Oktober in die zweite Runde.

Mainz gegen Bayern, Augsburg gegen Schalke, Nürnberg gegen Hoffenheim: Die zweite DFB-Pokalrunde ist fix terminiert. Ein Verein aus Bayern kommt sicher weiter - im Duell Regensburg gegen Fürth.

Rekordsieger FC Bayern München muss in der 2. Runde des DFB-Pokals am Mittwoch, 30. Oktober (20.45 Uhr), beim FSV Mainz 05 antreten. Das reizvolle Bundesligaduell wird im frei empfangbaren Fernsehen live im ZDF übertragen, wie der Deutsche Fußball-Bund bei der Bekanntgabe der Ansetzungen mitteilte. Alle Pokalpartien sind beim Bezahlsender Sky zu sehen.

Der FC Augsburg empfängt am Tag zuvor um 18.00 Uhr im eigenen Stadion den FC Schalke 04. Um 20.45 Uhr kämpfen an dem Dienstag die beiden bayerischen Zweitligisten SSV Jahn Regensburg und SpVgg Greuther Fürth um den Einzug ins Achtelfinale. Der 1. FC Nürnberg spielt parallel zu den Bayern am Mittwochabend (20.45 Uhr) beim Bundesligisten TSG Hoffenheim.

