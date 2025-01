Playoff-Auslosung: Bayern droht Hammer-Los gegen Man City

Pep Guardiola und Vincent Kompany - Kommt es in der Königsklasse zum Wiedersehen von Starcoach Pep Guardiola mit seinem einstigen Spieler Vincent Kompany? - Foto: Thomas Frey/dpa

Die direkte Qualifikation für das Achtelfinale haben Bayern und Dortmund verpasst. Nun schauen sie gespannt Richtung Auslosung für die Playoffs.

Dem FC Bayern droht bei der Auslosung der Playoffs in der Champions League am Freitag in Nyon (12.00 Uhr) ein Hammer-Los gegen den englischen Meister Manchester City. Das Team von Ex-Coach Pep Guardiola ist einer von zwei möglichen Gegnern der Münchner. Deutlich leichter wäre wohl ein Duell mit Celtic Glasgow.

Der kriselnde Bundesliga-Rivale Borussia Dortmund, der ebenfalls den direkten Einzug ins Achtelfinale verpasst hat, könnte in den Playoffs auf Sporting Lissabon oder den FC Brügge treffen. Beide deutsche Clubs müssen am 11. oder 12. Februar zunächst auswärts antreten, im Rückspiel am 18. oder 19. Februar haben sie jeweils Heimrecht.

© dpa-infocom, dpa:250131-930-361045/1