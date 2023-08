Feuerwehr - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. - Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ein Arbeiter ist in Augsburg aus einer Baugrube gerettet worden, nachdem eine Fußplatte einer Warnbarke auf ihn gefallen war. Höhenretter hätten den Verletzten mit einer Drehleiter aus der Grube geholt, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zum Unfallhergang und zur Schwere der Verletzungen konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Warum die Platte am Mittwochnachmittag herabfiel, war noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:230830-99-19161/2