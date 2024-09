Plastikteile in Bauernbrot - Produktrückruf

Brot - In Bauernbrote des Herstellers Ludwig Stocker Hofpfisterei sind Plastikteile geraten. (Symbolbild) - Foto: picture alliance / dpa

Ein Münchner Backbetrieb zieht vorsorglich Bauernbrote zurück. Sie sollen Plastikteile enthalten. Für die Kundschaft hat das Unternehmen eine klare Botschaft.

Der Münchner Backbetrieb Ludwig Stocker Hofpfisterei GmbH hat vorsorglich Bauernbrote der Sorte „Pfister Öko-Schranne“ mit dem Verkaufstag vom 09.09.2024 zurückgezogen. Nach Angaben des Unternehmens kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Produkten Plastikteile befinden. Hiervon sind demnach auch der deutschlandweite Paketversand sowie der Wiederverkauf betroffen. Aufgrund einer möglichen Gesundheitsgefährdung sollen die genannten Produkte laut Ludwig Stocker Hofpfisterei nicht verzehrt werden. Eine Kontamination weiterer Produkte könne jedoch vollständig ausgeschlossen werden. Verbraucher können das Produkt dem Hersteller zufolge in der Verkaufsstätte zurückgeben. Der Kaufpreis werde in voller Höhe erstattet, hieß es.

