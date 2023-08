Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) und Bauminister Christian Bernreiter (CSU) haben bei einem Besuch der UPM-Papierfabrik in Plattling (Lkr. Deggendorf) am Donnerstag der Belegschaft Unterstützung zugesagt. Zugleich stellten sie nach einem Gespräch mit Konzernvertretern und Betriebsrat mit Bedauern fest, dass die Fabrik an diesem Standort keine Zukunft habe.