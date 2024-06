Plädoyers um mutmaßlichen Tötungsversuch an Polizisten

Pistole - Ein Polizist hält eine Pistole vom Typ Walther P99 in den Händen. - Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

War es ein Mordversuch? Vor Gericht soll geklärt werden, was bei einer eskalierten Polizeikontrolle in Unterfranken geschah.

Ein halbes Jahr nach einer beinahe tödlichen Attacke auf einen Polizisten in Unterfranken geht der Gerichtsprozess aufs Ende zu. Verteidigung und Staatsanwaltschaft hielten am Donnerstag ihre Plädoyers vor dem Landgericht Würzburg. Die Staatsanwältin hält es demnach für erwiesen, dass der Angeklagte mit der entrissenen Pistole des Polizisten auf den Beamten zielte. Der Polizist blieb dabei unverletzt, doch der 24 Jahre alte Angeklagte soll dann auf den Polizisten eingeprügelt und mehrfach gegen den Kopf des regungslos am Boden liegenden Beamten getreten haben.

Die Staatsanwaltschaft geht von einem Tötungsvorsatz aus. „Ich bin der Ansicht, dass die Voraussetzungen für einen versuchten Mord erfüllt sind“, sagte die Staatsanwältin. Auch der Anwalt des als Nebenkläger auftretenden Polizisten plädierte auf eine Verurteilung wegen versuchten Mordes.

Die Verteidigung sieht hingegen keinen Tötungsvorsatz und plädiert daher für eine Verurteilung zu vier Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Das Urteil soll am Donnerstagnachmittag folgen.

Der 24-Jährige soll sich im Januar einer Polizeikontrolle in Ochsenfurt (Landkreis Würzburg) widersetzt haben, wobei es zu der Auseinandersetzung kam. Der schwer verletzte Polizist schoss dem Mann schließlich ins rechte Bein und stoppte ihn so. Im Prozess hatte der Angeklagte um Entschuldigung gebeten. „Echte Reue sehe ich nicht“, entgegnete die Staatsanwältin.

