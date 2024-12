Photovoltaik im Gewerbegebiet Kienberg fängt Feuer – vermutlich technischer Defekt Ursache

Ein Brand richtete an einer Photovoltaikanlage im Kienberger Gewerbegebiet am Samstag 15 000 Euro Schaden an. − Foto: FDL/Benje

Der Brand einer Photovoltaikanlage auf einem Gebäude im Gewerbegebiet in Kienberg hat am Samstag einen Schaden in Höhe von etwa 15 000 Euro verursacht.



Gegen 11.55 Uhr bemerkte ein 39-jähriger Altenmarkter, dass von einem Gewerbegebäude im Gewerbegebiet „Holzhauser Feld“ Rauch aufstieg. Dies teilte er umgehend der Integrierten Leitstelle Traunstein mit. Als die Feuerwehren eintrafen, brannte die Photovoltaik-Anlage bereits.





Vermutlich technischer Defekt Ursache des Brandes

Der Brand konnte jedoch gelöscht werden. Es wurden keine Personen verletzt, da sich niemand in dem Gebäude befand. An der Photovoltaikanlage und am Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15 000 Euro, schätzt der Eigentümer. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.



Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Obing, aus Kienberg und aus Rabenden mit sieben Fahrzeugen und etwa 40 Einsatzkräften, sie wurden von der Kreisbrandinspektion sowie vom Rettungsdienst unterstützt.

− red