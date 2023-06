Pfote mutwillig abgetrennt: Neuburger zeigt Katzenquäler bei Polizei an

Den ersten Fall teilte der Mann aus Neuburg bereits im April mit – damals schilderte er der Polizei, dass eine seiner drei Katzen mit einer augenscheinlich mutwillig abgetrennten Pfote in ihr Zuhause zurückkehrte. −Symbolbild: dpa

Einen bislang unbekannten Katzenquäler hat ein Mann aus Neuburg a.d. Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) bei der Polizei angezeigt. Ein zweites Tier wurde angefahren, das dritte ist noch verschwunden.









Wie die Polizei am Samstag mitteilte, meldete ein 60-jähriger Katzenbesitzer aus Neuburg inzwischen mehrere Fälle von Verletzungen seiner Tiere, beziehungsweise dass eines verschwunden ist. Den ersten Fall teilte er bereits im April mit – damals schilderte er, dass eine seiner drei Katzen mit einer augenscheinlich mutwillig abgetrennten Pfote in ihr Zuhause zurückkehrte.



Inzwischen meldete er zwei weitere Fälle: Eine zweite Katze des Mannes wies ebenfalls eine ungewöhnliche Verletzung auf: Sie erlitt einen Beckenbruch, welcher laut einem Tierarzt nicht von einer Begegnung mit einem Fahrzeug stammt. Die dritte Katze des Neuburgers ist bis dato abgängig. Die Polizei Neuburg erbittet Zeugenhinweise unter Tel. 08431/6711-0.

− che