Pfleger beklaut 94-Jährigen in Schärding und lässt ihn hilflos allein

Mit einem dreisten Diebstahl muss sich die Polizei im oberösterreichischen Schärding befassen. Das Opfer: ein 94-jähriger hilfloser Senior. Der Täter: der bezahlte Pfleger, der sich eigentlich um ihn kümmern sollte.









Aufgekommen war der Fall durch die Tochter des alten Mannes. Da sie weder ihn noch dessen 39-jährigen slowakischen Pfleger telefonisch erreichen konnte, informierte eine 58-Jährige aus dem Bezirk Gmunden am 7. November gegen Mittag die Polizeiinspektion Schärding. Die Polizisten wurden sofort aktiv und fuhren zur Adresse des 94-Jährigen. den sie dort hilflos im Pflegebett liegend vorfanden. Von seinem Pfleger fehlte zunächst jede Spur. Der 94-Jährige wurde umgehend mit der Rettung zur Behandlung in das Klinikum Schärding eingeliefert.





Koffer waren schon gepackt

Am Abend gegen 20 Uhr allerdings wurde der 39-jährige Pfleger aus der Slowakei in stark alkoholisiertem Zustand in Schärding angetroffen. Die Angehörigen des 94-Jährigen hatten in der Zwischenzeit festgestellt, dass der Pfleger bereits die Koffer für seine Abreise tags darauf gepackt hatte. Aber nicht nur mit seinen Habseligkeiten. Im Koffer fanden sich auch zahlreiche Wertgegenstände wie Münzen und Schmuck des 94-Jährigen.



Der 39-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Bei der Vernehmung zeigte sich der Slowake zum versuchten Diebstahl umfassend geständig. Er wollte die Wertgegenstände in der Slowakei weiterverkaufen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ried wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt.

− lai