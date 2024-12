Pflegemutter soll Kleinkind getötet haben - U-Haft

Bayerische Polizei - Eine Pflegemutter sitzt in U-Haft, weil sie ein Kleinkind getötet haben soll. (Symbolbild) - Foto: Peter Kneffel/dpa

Ein lebensgefährlich verletztes Mädchen wird in Oberfranken ins Krankenhaus gebracht und stirbt kurze Zeit später. Der Verdacht fällt auf ihre Pflegemutter.

Eine Frau soll in Oberfranken ihre ein Jahr alte Pflegetochter getötet haben. Die 32-Jährige aus dem Landkreis Bamberg sitze inzwischen in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Sie werde dringend verdächtigt, für innere Verletzungen des 21 Monate alten Mädchens verantwortlich zu sein, an denen das Kleinkind letztlich starb.

Zunächst hatte die Polizei demnach gegen beide Pflegeeltern des Kindes ermittelt, weil Verdacht auf äußere Gewalteinwirkung bestand. Letztlich fiel der dringende Verdacht auf die 32 Jahre alte Frau, deren Haftbefehl eine Richterin deshalb in Vollzug setzte. Weitere Details wollte eine Polizeisprecherin unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht nennen.

Die Ermittlungen in dem Fall würden weiter mit Hochdruck geführt, hieß es. Mit einem Abschluss sei im Frühjahr 2025 zu rechnen.

