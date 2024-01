Pferd bricht aus Koppel aus, wird angefahren und stirbt

Polizeifahrzeug - Blaulicht - Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. - Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Ein Autofahrer in Oberfranken ist am Mittwoch gegen ein Pferd gefahren. Das Tier sei bei dem Unfall auf einer Staatsstraße bei Kronach getötet worden, teilte die Polizei mit. Der Haflinger-Wallach war demnach aus einer nahe gelegenen Koppel ausgebrochen und in der Nacht plötzlich auf die Straße gelaufen.

Der 22 Jahre alte Autofahrer sei bei dem Unfall unverletzt geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Gegen die Besitzerin des Pferdes werde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:240124-99-733229/2