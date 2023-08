Pfefferspray-Angriffe in Würzburg: 17-Jähriger in Haft

Handschellen - Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. - Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Die Polizei hat nach einer Serie von Pfefferspray-Angriffen in der Würzburger Innenstadt einen 17-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Der Jugendliche wurde am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Der zuvor erwirkte Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung wurde demnach aufrechterhalten. Der 17-Jährige sitzt seitdem im Gefängnis.

Der Tatverdächtige soll seinen Opfern Anfang August unter anderem in einem Kinosaal, einem Bekleidungsgeschäft und in einem Park mit Pfefferspray Augenreizungen zugefügt haben, hieß es in der Mitteilung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde wegen acht Körperverletzungsdelikten ein Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erwirkt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und der Motivation des Tatverdächtigen dauern an.

