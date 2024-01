Peter Ramsauer ist nach dem Tod von Wolfgang Schäuble dienstältester Bundestagsabgeordneter in Berlin. Kein anderer der 734 Abgeordneten hat so viele Jahre auf dem Buckel wie der 69-jährige Traunwalchner. Am 20. Dezember waren es genau 33 Jahre. „Dass ich eines Tages der Dienstälteste bin, hätte ich 1990 nicht im Entferntesten gedacht“, sagt er heute. Unsere Redaktion hat den „Heimschläfer“ vor der CSU-Winterklausur besucht und mit ihm gesprochen.