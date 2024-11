Peter Maffay träumt von Landwirtschaft samt Traktor-Rallye

Peter Maffay - Peter Maffay will nach seinem Bühnenabschied in der Landwirtschaft arbeiten und hat große Pläne mit einem Oldtimer-Traktor. - Foto: Christoph Reichwein/dpa

Von der Bühne aufs Feld - Peter Maffay will auf Landwirtschaft umsatteln. Eine Sache reizt ihn daran besonders.

Rockstar Peter Maffay will nach seinem Abschied von der Bühne als Bauer arbeiten. „Ich habe zwar wenig Ahnung, aber jede Menge Leidenschaft und guten Willen“, sagte der 75-Jährige in der Spezialausgabe „How to be a Man“ des Magazins „Playboy“, die am Donnerstag erscheint. „Ich liebe alles, was einen Motor und zwei oder mehr Räder hat. Deshalb bin ich als Traktorfahrer recht gut zu gebrauchen.“

Vom Feld in die weite Welt

Doch nur über Felder tuckern will er nicht. „Vor ein paar Jahren habe ich mir einen Oldtimer-Traktor gekauft, und seitdem verfolge ich die fixe Idee, mit ihm eine Rallye von Flensburg nach Tutzing zu fahren.“ Traktor-Clubs und Landwirte, die pro Etappe etwas für einen wohltätigen Zweck spendeten, könnten mitfahren.

Tätig werden will Maffay auf dem Ökohof der Peter Maffay Stiftung in Dietlhofen bei Weilheim in Oberbayern. Dort sei jede helfende Hand willkommen. Oberste Priorität habe aber seine Familie. Der Musiker ist seit 2022 mit der Lehrerin und Musikerin Hendrikje Balsmeyer, mit der er auch eine Tochter hat. Maffay hat zudem aus früheren Beziehungen eine Adoptivtochter und seinen Sohn Yaris, der auch Musiker ist.

© dpa-infocom, dpa:241120-930-294248/1