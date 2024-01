Peta: Mäuse in München wohl extra mit Böllern in die Luft gesprengt

Mit Klebestreifen umwickelt wurde diese tote Maus in München gefunden. Insgesamt drei Mäuse seien so in München vermutlich mit Böllern in die Luft gesprengt worden, berichtet die Tierrechtsorganisation Peta. − Foto: Peta

Unbekannte haben mindestens drei Mäuse in München an Silvester vermutlich mit Böllern in die Luft gesprengt.









Die Tierrechtsorganisation Peta erstattete eigenen Angaben zufolge Anzeige, wie es in einer Mitteilung am Donnerstag hieß. Zudem setzte sie eine Belohnung von Tausend Euro für Hinweise aus, die zur rechtskräftigen Verurteilung der Verantwortlichen führen. Wer etwas gesehen habe, könne sich bei der Organisation oder der Polizei melden, hieß es in der Mitteilung weiter.



Demnach seien die drei toten Nagetiere auf einem Gehweg gefunden worden. Die Mäuse waren den Angaben zufolge mit Klebestreifen versehen, lagen zwischen Silvestermüll und bluteten aus der Nase. Bei den Tieren handelt es sich laut Peta-Angaben um Farbmäuse, die normalerweise als Haustiere gehalten werden.

− dpa