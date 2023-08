Perseiden 2023: Sternschnuppen-Nacht 2023 in Bayern

Die Perseiden-Sternschnuppen finden in der Nacht vom 13. August auf den 14. August ihren diesjährigen Höhepunkt mit bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde. −Foto: Matthias Balk/dpa

Die Perseiden-Sternschnuppen erreichen ihren Höhepunkt in diesem Jahr in der Nacht von Sonntag, 13. August, auf Montag, 14. August. Bei klarem Himmel und optimalen Bedingungen sind in den Regionen Niederbayern, Oberbayern und Oberpfalz bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde zu sehen.









Am besten lassen sich die „fallenden Sterne“ auf dem Land beobachten Das liegt an der Lichtverschmutzung in den Städten. Zu sehen sind die Perseiden aber grundsätzlich überall im östlichen Nachthimmel. Dort befindet sich das Sternbild des Perseus, nachdem die Sternschnuppen benannt sind und aus dem sie zu kommen scheinen.



Wer am Sonntag, dem Höhepunkt der Sternschnuppen-Nächte 2023, schon Pläne hat, kann sich trotzdem freuen: Die Perseiden-Nacht ist kein einmaliges Erlebnis. Die Sternschnuppen zeigen sich in Bayern bereits seit dem 17. Juli vermehrt und werden bis zum 24. August nachts zu sehen sein. Dann verschwinden sie für ein Jahr aus dem bayerischen Blickfeld, bevor sie 2024 wiederkehren.





Kein Fernglas nötig zum Sternschnuppen-Schauen





Wer den Sternschnuppenregen beobachten will, braucht weder ein Fernglas noch sonstige Hilfsmittel. Diese halten eher auf als zu helfen. Die Sternschnuppen sind mit bloßem Auge sichtbar und verglühen bereits innerhalb weniger Sekunden.



So entstehen die Sternschnuppen: Bei den Perseiden handelt es sich laut der Sternwarte Peterberg im Saarland um kleine Auflösungsteile des Kometen 109P/Swift-Tuttle. Die Bahn aus feinen Staubteilchen kreuzt die Erde einmal im Jahr. Wenn die Staubkorngroßen Objekte die Atmosphäre mit hoher Geschwindigkeit treffen, verglühen sie. Dabei sehen sie von der Erde aus wie fallende Sterne.



So wird das Wetter



In Niederbayern und Oberpfalz wird es laut aktuellem Stand sonnig mit 18 und 30 Grad und einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit auf Regen. In Oberbayern darf man laut wetter.com sogar mit bis zu 32 Grad Celsius rechnen.