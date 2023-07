Perfekte Erholung im Urlaubsparadies: Strandurlaub auf Mallorca zu gewinnen

Das Hotel Zafiro Cala Mesquida bietet einen beeindruckenden Blick auf die Dünen-Landschaft aus weißem Sand. −Fotos: Zafiro Cala Mesquida

Eingebettet in Sanddünen und vor kristallklarem Meer bietet das Hotel Zafiro Cala Mesquida die perfekte Erholung im Urlaubsparadies Mallorca. Die Heimatzeitung verlost vier Übernachtungen für zwei Personen inklusive Halbpension.













Wie eine Mischung aus Karibik und Wüstenflair: Der naturbelassene weiße Sandstrand Cala Mesquida im äußersten Nordosten Mallorcas ist immer noch ein Geheimtipp und ein absoluter Traum für jeden Strandurlauber. Nicht ohne Grund hat das Vier-Sterne-Resort der spanischen Hotelgruppe Zafiro Hotels seinen Namen übernommen. In dieser einzigartigen Landschaft mit Mastixbäumen und Pinien und einem sanft ins Wasser abfallenden Puderzuckerstrand finden nicht nur Familien ihr Paradies.



In Zusammenarbeit mit dem Hotel Zafiro Cala Mesquida (www.zafirohotels.com) verlost die Heimatzeitung vier Übernachtungen für zwei Personen mit Halbpension im Vier-Sterne-Hotel Zafiro Cala Mesquida auf Mallorca. Die Kosten für die Anreise samt Flug sind selbst zu tragen. Rufen Sie unsere Redaktion bis Sonntag, 30. Juli, unter ✆ 0137/822703265 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie das Wort Mallorca sowie Ihre Telefonnummer, Namen und Adresse (bitte schwierige Namen und Adressen buchstabieren) auf unser Tonband.



Wassersportler nutzen die zahlreichen organisierten Angebote wie Surfen, Kiten, Paragliding, Wasserski und natürlich Tauchen oder Schnorcheln. Entdeckungshungrige Naturfreunde unternehmen hingegen eine Küstenwanderung auf felsigen Pfaden durch eine duftende, mediterrane Blumen- und Kräuterlandschaft. Richtung Westen werden Wanderer mit einsamen Stränden wie Cala Torta oder Cala Matzoc und bestem Panorama vom Aussichtsturm Torre de Aubarca aus belohnt. Der Pfad von Cala Mesquida bis zur Bucht Cala Agulla in östlicher Route führt ebenfalls durch eine idyllische Gegend, immer wieder unterbrochen von fantastischen Ausblicken. Mit etwas Glück kann man bei einer Wanderung Kormorane entdecken. Immerhin beherbergt das Naturschutzgebiet eine der größten Wasservögel-Kolonien auf den Balearen.





− swo