Perfekt: Talent Uzun erhält Fünfjahresvertrag in Frankfurt

Can Uzun - Für Can Yilmaz Uzun beginnt bei Eintracht Frankfurt ein neues Kapitel seiner Karriere. - Foto: Daniel Karmann/dpa

Seit Wochen zeichnet sich der Wechsel von Talent Can Uzun aus Nürnberg nach Frankfurt ab. Jetzt ist der Transfer perfekt.

Top-Talent Can Uzun wechselt vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg zu Eintracht Frankfurt. Der 18-Jährige unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2029, wie der hessische Fußball-Bundesligist mitteilte.

„Can Uzun ist eines der größten Talente in Deutschland. Wir sind froh, dass er sich trotz vieler interessanter Angebote aus ganz Europa für uns entschieden hat“, sagte Sportvorstand Markus Krösche: „Er hat für sein Alter außergewöhnliche Fähigkeiten. Wir haben Can unseren klaren Plan aufgezeigt und ihn dadurch überzeugt.“

Die Ablöse soll laut Medien bei elf Millionen Euro liegen, die Summe könne durch erfolgsabhängige Bonuszahlungen aber noch bis auf 14 Millionen Euro steigen. „Eintracht Frankfurt ist die perfekte Station für mich und meine Weiterentwicklung. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung“, sagte Uzun.

In der abgelaufenen Saison gehörte er beim 1. FC Nürnberg zu den Stammspielern und spielte sich mit insgesamt 19 Treffern und vier Vorlagen in 32 Pflichtspielen in den Fokus. Damit gehörte Uzun zu den Topscorern der zweiten Liga. Für Unverständnis hatte dann gesorgt, dass er nicht in das Aufgebot der türkischen Nationalmannschaft für die Europameisterschaft in Deutschland berufen wurde.

