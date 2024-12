Perfekt: Ex-Bayern-Stürmer Choupo-Moting nach New York

Eric Maxim Choupo-Moting - Choupo-Moting läuft künftig in den USA auf. - Foto: Tom Weller/dpa

Beim FC Bayern München erhielt der Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting keinen neuen Vertrag mehr. Jetzt wechselt er in die USA zu einem deutschen Trainer.

Der Wechsel des früheren Bayern-Stürmers Eric Maxim Choupo-Moting in die USA ist perfekt. Die New York Red Bulls des deutschen Trainers Sandro Schwarz gaben die Verpflichtung des 35 Jahre alten Angreifers in den sozialen Netzwerken bekannt.

Choupo-Moting hatte im Sommer keinen neuen Vertrag mehr beim FC Bayern München erhalten und war seitdem vereinslos. In Deutschland spielte der gebürtige Hamburger auch schon für den HSV, 1. FC Nürnberg, Mainz 05 und Schalke 04. Im Ausland stand der Nationalspieler Kameruns bereits bei Stoke City und Paris Saint-Germain unter Vertrag.

„Maxim ist ein starker Stürmer, der viel Erfahrung und Führungsstärke in unseren Club bringen wird“, sagte Schwarz. Die New Yorker gehören genau wie RB Leipzig oder Red Bull Salzburg zu den Fußball-Standorten des österreichischen Getränke-Konzerns.

