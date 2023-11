Per Haftbefehl gesucht: Frau (57) bei Reichsbürger-Treffen in Bayern festgenommen

Polizeieinsatz an einem Hotel, in dem sich sogenannte Reichsbürger zu einem überregionalen Vernetzungstreffen versammeln. − Foto: Jason Tschepljakow/dpa

Bei einem „Reichsbürger“-Treffen in einem Hotel im schwäbischen Wemding (Landkreis Donau-Ries) hat die Polizei eine gesuchte Frau festgenommen. Gegen die 57 Jahre alte Frau lagen zwei Haftbefehle vor, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.









Wegen welcher Vorwürfe nach der Frau gefahndet wurde, gaben die Ermittler nicht bekannt. Sie hatte demnach auch mehrere Joints dabei, weswegen nun auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt wird.



Ein weiterer Teilnehmer des Treffens soll am Samstagnachmittag einen Journalisten angegriffen haben. Der 67 Jahre alte Mann schlug demnach gegen die Kamera des Journalisten, der daraufhin am Gesicht leicht verletzt wurde. Gegen den Angreifer werde nun wegen Körperverletzung ermittelt.





Rund 300 Teilnehmer beim Treffen dabei





An dem dreitägigen Treffen in der Kleinstadt im Nördlinger Ries nehmen seit Freitag etwa 300 Menschen teil. Bis zu dem Einsatz am Samstagabend hatte die Polizei das Hotel nicht betreten. Die „Reichsbürger“ erkennen die Existenz - beziehungsweise die Legitimität - der Bundesrepublik nicht an, der Verfassungsschutz sieht „verschwörungstheoretische Grundzüge“ und Anknüpfungspunkte an Antisemitismus.





Geldbuße vor Ort gezahlt





Außerdem nahm noch ein zweiter per Haftbefehl gesuchter Mann am Treffen teil. Dabei handelte es sich laut Polizei aber nur um eine nicht bezahlte Geldbuße, die der 66-Jährige dann an Ort und Stelle beglich. Deswegen blieb er auf freiem Fuß.



Der Einsatz am Freitag dauerte von etwa 19.30 bis 22.15 Uhr.

− dpa