Penzberger Imam Idriz verurteilt Hamas-Angriff

Nach dem Großangriff der Hamas auf Israel hat der bayerische muslimische Geistliche Benjamin Idriz die Taten scharf verurteilt. «Es ist nicht islamisch, Menschen in ihren Häusern zu überfallen, zu töten oder zu verschleppen», schrieb der über seine islamische Gemeinde im oberbayerischen Penzberg hinaus bekannte Imam einer Mitteilung zufolge am Sonntagabend.

«So wie wir als Muslime erwarten und dazu aufrufen, dass das Leid unserer Brüder und Schwestern in Palästina verurteilt wird, dass endlich, nach so vielen Jahrzehnten, auf eine gerechte Lösung hingearbeitet wird - genauso müssen wir die Gewalt verurteilen, die jetzt gegen unschuldige Menschen verübt wird», schrieb Idriz. Der Vorsitzende des Münchner Forums für Islam forderte, «dass alles getan wird, um die Gewalt gegen unschuldige Menschen in dem Land, das uns und anderen heilig ist, sofort beendet wird».

