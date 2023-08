Pensionsbewohner in Barbing attackiert Zimmernachbar mit Küchenmesser

Bei einem Streit zwischen zwei Bewohnern einer Pension in Barbing (Landkreis Regensburg) ist am Samstagabend ein 31-Jähriger verletzt worden. Symbolbild: Christophe Gateau/dpa

Bei einem Streit zwischen zwei Bewohnern einer Pension in Barbing (Landkreis Regensburg) ist am Samstagabend ein 31-Jähriger verletzt worden. Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts.









Wie die Polizei berichtet, klopfte der 31-Jährige gegen 21 Uhr bei seinem Zimmernachbarn, einem 62-Jährigen. Dieser habe die Tür geöffnet und unmittelbar auf den Oberkörper des Jüngeren eingestochen, so die Polizei weiter. Dadurch wurde der 31-Jährige verletzt. Offenbar ging der Messerattacke laut Polizeibericht ein verbaler Streit voraus.



Die Polizei nahm den 62-Jährigen fest, sicherte Spuren und konnte hierbei auch das mutmaßliche Tatwerkzeug, ein Küchenmesser, sicherstellen. Der Tatverdächtige wurde am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes erließ. Der Mann sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt und die Kripo Regensburg übernimmt die weiteren Ermittlungen.

kl